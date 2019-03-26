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Євро-2020: Вірменія вдома несподівано поступилась Фінляндії у матчі відбору

20:50 160 Читать на русском
Євро-2020: Вірменія вдома несподівано поступилась Фінляндії у матчі відбору
Вірменія – Фінляндія / Фото Helsingin Sanomat

Відбувся черговий поєдинок 2-го туру відбору до Євро-2020.

 

Відбір до Євро-2020, 2-й раунд

Вірменія – Фінляндія – 0:2

Гол: Єнсен, 14, Сойрі, 45

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Господарі активно розпочали поєдинок і мали кілька непоганих нагод, але саме гравці Фінляндії відкрили рахунок завдяки швидкій контратаці. Вірмени старались вирівняти становище, але гольових моментів у них було вкрай мало.

Наприкінці поєдинку сили покинули господарів, чим і скористались фіни, подвоївши перевагу.

Перемога підняла гостей на 4-ту сходинку турнірної таблиці групи J, вірмени – на 6-му місці.

Теги
Вірменія Вірменія Фінляндія Фінляндія Євро-2020 Вірменія - Фінляндія
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