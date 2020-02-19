Євро-2020: Венгер запропонував змінити правило визначення офсайду

Екс-тренер Арсенала Арсен Венгер намагається реформувати футбольні правила і допомогти суддям менше помилятись у прийнятті рішень.

Керівник відділу ФІФА з глобального розвитку футболу Арсен Венгер запропонував реформувати правило визначення офсайду. Більше того, колишній тренер Арсенала наполягає, аби зміни до закону про офсайд були прийняті до початку Євро-2020.

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"Гравець не буде в офсайді, якщо будь-яка частина тіла, якою можна забити гол, знаходиться на одній лінії з останнім захисником, навіть якщо інші частини тіла нападника знаходяться попереду. Це вирішить проблему і все владнає, більше не доведеться приймати спірних рішень через лічені міліметри і через те, що гравець атаки якоюсь частиною перетнув лінію", – наводить слова Венгера Sky Sports.

До слова, міжнародна рада футбольних асоціацій обговорить закон про офсайд на річних зборах в Белфасті 29 лютого.

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