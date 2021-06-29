Євро-2020 уже стало найрезультативнішим за всю історію – ще не завершилася навіть 1/8 фіналу
Нинішній розіграш континентальної першості радує уболівальників великою кількістю забитих м'ячів.
Вчора, 28 червня, був встановлений новий рекорд результативності на чемпіонатах Європи. Історичний гол забив хорват Міслав Оршіч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Попереднє досягнення (108 м'ячів) належало Євро-2016, яке було першим, де зіграли 24 команди. Однак навіть за середньою результативністю (2,81 гола за матч) нинішній турнір наразі посідає перше місце, випереджаючи Євро-2000 (2,74).
До слова, на Євро-2020 ще не завершилася стадія 1/8 фіналу, а вже забито 118 голів. Таким чином команди цілком можуть побити і рекорд чемпіонатів світу, де найрезультативнішим залишається Мундіаль 1954 року – 140 голів.
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