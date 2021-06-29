Вчора, 28 червня, був встановлений новий рекорд результативності на чемпіонатах Європи. Історичний гол забив хорват Міслав Оршіч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Попереднє досягнення (108 м'ячів) належало Євро-2016, яке було першим, де зіграли 24 команди. Однак навіть за середньою результативністю (2,81 гола за матч) нинішній турнір наразі посідає перше місце, випереджаючи Євро-2000 (2,74).

До слова, на Євро-2020 ще не завершилася стадія 1/8 фіналу, а вже забито 118 голів. Таким чином команди цілком можуть побити і рекорд чемпіонатів світу, де найрезультативнішим залишається Мундіаль 1954 року – 140 голів.

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