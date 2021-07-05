Піренейці тиждень тому припинили виступи на континентальній першості, відтак футболісти змогли вирушити у відпустки.

Євро-2020: УЄФА роз'яснив, хто стане найкращим бомбардиром у випадку однакової кількості голів – Роналду має перевагу

Принаймні капітан команди так і зробив. Кріштіану Роналду в своїх соцмережах похизувався фото на розкішній яхті, де відпочиває в оточенні своєї сім'ї. "Настав час відпочити з моїми любими", – йдеться у підписі до світлини.

До слова, Роналду все ще зберігає шанси привезти з Євро-2020 нагороду. Хоча Португалія вилетіла в 1/8 фіналу, її лідер досі залишається найкращим бомбардиром турніру.

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