Санкт-Петербург додатково прийме два матчі фінальної частини Євро-2020: Польща – Словаччина, Швеція - Польща, повідомляє телеканал Polsat.

Євро-2020: УЄФА оголосив арбітрів – вперше в історії турніру до списку потрапила жінка

Першочергово планувалось, що ці поєдинки відбудуться у Дубліні, але влада столиці Ірландії не змогла гарантувати присутність глядачів на трибунах. Очікується, що остаточне засідання УЄФА щодо цього питання відбудеться вже 23 квітня.

Нагадаємо, фінальна частина Євро-2020 стартує 11 червня.

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