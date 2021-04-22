Євро-2020: УЄФА вирішив перенести матчі з Дубліна до Росії – ЗМІ
20:48 - Читать на русском
Карта проведення поєдинків групового етапу Євро-2020 знову зазнала змін.
Санкт-Петербург додатково прийме два матчі фінальної частини Євро-2020: Польща – Словаччина, Швеція - Польща, повідомляє телеканал Polsat.
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Першочергово планувалось, що ці поєдинки відбудуться у Дубліні, але влада столиці Ірландії не змогла гарантувати присутність глядачів на трибунах. Очікується, що остаточне засідання УЄФА щодо цього питання відбудеться вже 23 квітня.
Нагадаємо, фінальна частина Євро-2020 стартує 11 червня.
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