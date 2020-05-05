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Євро-2020: УЄФА розпочав прийом заявок на повернення квитків

5 травня 19:15 208 Читать на русском
Євро-2020: УЄФА розпочав прийом заявок на повернення квитків
Як повернути квитки на Євро-2020 / УАФ

Вболівальники, які не зможуть відвідати матчі чемпіонату Європи, мають шанс повернути квитки та отримати назад свої гроші.

Нагадаємо, на екстреному засіданні, яке відбулося 17 березня, УЄФА переніс чемпіонат Європи на 2021 рік через пандемію коронавірусу COVID-19. Квитки на матчі Євро-2020, придбані на офіційному порталі УЄФА, залишаються дійсними.

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Водночас, керівний орган європейського футболу надав можливість повернути квитки всім вболівальникам, але рекомендує дочекатися офіційного оприлюднення календаря чемпіонату. Фанати, які вже точно знають, що не зможуть потрапити на футбольний матч у 2021 році, можуть оформити заявку на повернення перепусток на офіційному сайті УЄФА.

Кожен, хто вже придбав квитки, має можливість офіційно їх повернути та отримати відшкодування коштів.

Нагадаємо, суперниками збірної України на чемпіонаті Європи стануть Нідерланди та Австрія. Третій опонент "синьо-жовтих" визначиться пізніше, після завершення матчів плей-офф. Як відомо, команда Шевченка свої матчі проведе в Амстердамі та Бухаресті.

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Головне коронавірус УЄФА Євро-2020 квитки на футбол
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