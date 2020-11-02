Євро-2020: УЄФА розглядає варіант з проведенням усіх матчів у Росії
Союз європейських футбольних асоціацій знайшов "найбезпечніше" місце для проведення чемпіонату Європи.
Через стрімке поширення коронавірусу в УЄФА задумались над можливістю провести усі поєдинки фінальної частини Євро-2020 на території Росії, повідомляє Le Parisien.
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Джерело заявляє, що в організації поки офіційно не підтверджують цю інформацію. Раніше було анонсовано, що у Санкт-Петербурзі відбудеться 4 поєдинки турніру. Варто відзначити, що за офіційними даними, у Росії вже більше 1,5 млн осіб захворіли на COVID-19.
Нагадаємо, через пандемію Євро-2020 не відбулось минулого літа – УЄФА вирішив перенести розіграш на 2021 рік.
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