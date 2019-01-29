Євро-2020: УЄФА оприлюднив порядок подачі заявок на квитки

Продаж перепусток на ЧЄ-2020 стартує 12 червня поточного року.

Від сьогодні кожен охочий може зареєструватися на сайті, який буде приймати заявки вболівальників на квитки на чемпіонат Європи 2020 року, інформує прес-служба УЄФА. При цьому старт продажу квитків на європейську першість розпочнеться 12 червня цього року.

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Перший етап прийому заявок триватиме з 12 червня по 12 липня 2019 року. Зазначається, що щасливчики, які отримають перепустки на футбол будуть визначатися методом жеребкуванням. Саме на першому етапі буде розподілена більша частина квитків на Євро-2020.

Подати заявку на квитки на Євро-2020 можна за посиланням.

Фінальна стадія турніру відбудеться через 500 днів. Матч-відкриття зіграють на Олімпійському стадіоні у Римі. Цей ЧЄ стане символічним, адже саме Євро-2020 стане першим в історії чемпіонатом, який прийматимуть відразу 12 європейських міст.

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