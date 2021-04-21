Євро-2020: УЄФА оголосив арбітрів – вперше в історії турніру до списку потрапила жінка
20:20 - Читать на русском
Союз європейських футбольних асоціацій активно готується до континентальної першості.
УЄФА на своєму офіційному сайті назвав список з 18 суддів, які обслуговуватимуть поєдинки Євро-2020 у статусі головних арбітрів.
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Варто відзначити, що на континентальній першості працюватиме жінка, чого раніше не траплялось. Французька арбітриня Стефані Фраппар буде резервним рефері на Євро.
Нагадаємо, турнір розпочнеться вже 1 червня, Україна також бере участь у змаганні.
Повний список суддівських бригад на Євро-2020:
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