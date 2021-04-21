УЄФА на своєму офіційному сайті назвав список з 18 суддів, які обслуговуватимуть поєдинки Євро-2020 у статусі головних арбітрів.

Євро-2020: УЄФА офіційно підтвердив проблеми з проведенням турніру у трьох містах

Варто відзначити, що на континентальній першості працюватиме жінка, чого раніше не траплялось. Французька арбітриня Стефані Фраппар буде резервним рефері на Євро.

Нагадаємо, турнір розпочнеться вже 1 червня, Україна також бере участь у змаганні.

Повний список суддівських бригад на Євро-2020: