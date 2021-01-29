УЄФА готує неприємні новини для прихильників футболу, які планують підтримати свої національні збірні на чемпіонаті Європи-2020.

Союз європейських футбольних асоціацій може прийняти низку обмежень на континентальному форумі, старт якого запланований на 11 червня. Зокрема, щодо присутності вболівальників на матчах.

УЄФА роздумує над введенням заборони іноземцям відвідувати поєдинки групового етапу Євро. Це означає, що матчі зможуть відвідувати лише мешканці тих країн, які прийматимуть ігри. Дані обмеження частково можуть бути зняті лише у плей-офф. Та й тоді кількість іноземців буде суттєво скорочена, інформує The Times.

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Відповідно, збірна України ризикує залишитися без підтримки уболівальників на поєдинках групового турніру проти Нідерландів (у Амстердамі), Північної Македонії та Австрії (в Бухаресті). Зазначається, що у випадку прийняття такого рішення УЄФА поверне кошти абсолютно всім, хто купив квитки, та розпочне реалізацію перепусток з нуля після рішення місцевих влад щодо дозволеної кількості глядачів.

При цьому стадіон Вемблі, який прийме півфінали та фінал турніру, буде заповнений максимум на 30%. Відповідно, далеко не всі власники квитків зможуть потрапити на поєдинки.

Нагадаємо, остаточне рішення щодо формату проведення чемпіонату Європи УЄФА оголосить на початку квітня. Турнір повинен був пройти ще влітку минулого року, але був перенесений через пандемію коронавірусу.

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