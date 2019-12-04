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Євро-2020: ТРК Україна покаже півфінали та фінал турніру, а також матчі нашої збірної

13:48 4688 Читать на русском
Євро-2020: ТРК Україна покаже півфінали та фінал турніру, а також матчі нашої збірної
Збірна України / Фото УАФ

Українські вболівальники матимуть змогу насолоджуватись грою команди Шевченка у фінальній частині Євро-2020.

"Нам пощастило з Євро-2020. Наша збірна їде на чемпіонат. Збірна України з Шевченком – це модно і чудово. Ми робимо ставку на цей турнір.

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Шукаємо коментаторів і ведучих. Складність в тому, що наші знімальні групи повинні охопити Європу від Баку до Дубліну. Це непросте завдання, але ми будемо це робити.

Відносно збірної України, то постараємося розповідати про збірну з ранку до вечора. Наша супутникова станція буде весь час біля команди.

Канал Україна покаже такі вагомі події, як матчі збірної України, півфінали і фінал. Цей канал як мінімум повинен показати 24 матчі Євро в вечірньому слоті о 22:00. Виняток – матчі збірної України", – цитує генерального директора телеканалу Футбол Олександра Денисова Tribuna.com.

Нагадаємо фінальна частину турніру розпочнеться 12 червня і триматиме до 12 липня.

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