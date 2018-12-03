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Євро-2020: Саутгейт вважає, що збірній Англії пощастило з жеребом відбору

13:58 644 Читать на русском
Євро-2020: Саутгейт вважає, що збірній Англії пощастило з жеребом відбору
Гарет Саутгейт / Reuters

Головний тренер англійської національної команди Гарет Саутгейт підсумував жеребкування кваліфікації до чемпіонату Європи-2020.

"Нам дісталися сильні суперники, тому необхідно як слід підготуватися до кожного матчу та втілити в життя задумане.

Євро-2020: результати жеребкування кваліфікації

Ми, вочевидь, уникли зустрічей із деякими дуже серйозними командами, тому зараз потрібно приділити всю увагу достойній підготовці. Коли граєш із трохи скромнішими командами, то вони дуже вмотивовані проявити себе в матчах із Англією, та й атмосфера в гостях може бути доволі гарячою", – цитує Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що за результатами жеребкування англійці потрапили до групи А. Суперниками "Трьох левів" будуть збірні Чехії, Болгарії, Чорногорії та Косова.

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Євро-2020 Англія Англія Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт
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