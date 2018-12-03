Євро-2020: Саутгейт вважає, що збірній Англії пощастило з жеребом відбору

Головний тренер англійської національної команди Гарет Саутгейт підсумував жеребкування кваліфікації до чемпіонату Європи-2020.

"Нам дісталися сильні суперники, тому необхідно як слід підготуватися до кожного матчу та втілити в життя задумане.

Євро-2020: результати жеребкування кваліфікації

Ми, вочевидь, уникли зустрічей із деякими дуже серйозними командами, тому зараз потрібно приділити всю увагу достойній підготовці. Коли граєш із трохи скромнішими командами, то вони дуже вмотивовані проявити себе в матчах із Англією, та й атмосфера в гостях може бути доволі гарячою", – цитує Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що за результатами жеребкування англійці потрапили до групи А. Суперниками "Трьох левів" будуть збірні Чехії, Болгарії, Чорногорії та Косова.

Роналду та сильні серби з тренером без досвіду – коротко про суперників України у кваліфікації до Євро-2020