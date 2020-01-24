Євро-2020: плани Шевченка на підготовку збірної України перед чемпіонатом

Став відомий орієнтовний план-графік підготовки збірної України до Євро-2020. "Синьо-жовті" зберуться у Харкові 17-18 травня.

Андрій Шевченко планує зібрати всіх гравців збірної України одразу після завершення УПЛ 2019/20, яке після останніх змін календаря планується на 16 травня. Вже 17-18 травня національна команда розпочне збори в Харкові і традиційно базуватиметься у готелі Superior Golf & Spa Resort, інформує Sportarena.

УПЛ офіційно затвердила змінений календар чемпіонату України

Першими до табору збірної прибудуть гравці з чемпіонату України, клуби яких завершать регулярний сезон 16 травня та не гратимуть плей-офф. Через тиждень до них приєднаються легіонери з команд, що завершують національні чемпіонати 24 травня, а також гравці-учасники плей-офф за Лігу Європи. 26 травня команда Шевченка зіграє товариський матч проти Кіпру. Поєдинок пройде в Україні, але місто, яке прийме гру, поки не уточнюється. Після цього заплановані ще 2 спаринги – на 2 та 7 червня.

Нагадаємо, раніше Шевченко просив клуби УПЛ підтримати рішення про зміну календаря чемпіонату на сезону 2019/20 з метою оптимальної підготовки до чемпіонату Європи.

Перший поєдинок Євро-2020 Україна проведе 14 червня проти Нідерландів у Амстердамі. Раніше президент УАФ Андрій Павелко заявляв, що базою збірної на час чемпіонату стане Бухарест, позаяк саме там "синьо-жовті" зіграють одразу 2 матчі континентальної першості.

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