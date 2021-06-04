Хавбек Інтера Стефано Сенсі не допоможе команді Роберто Манчіні під час Євро-2020, інформує сайт Джанлуки ді Марціо.

Євро-2020: Манчіні визначив фінальний список збірної Італії

25-річний гравець, якого раніше сватали в Шахтар, травмував м'язи на тренуванні. Через це він не зіграє у нинішньому спарингу з чехами, а також пропустить Євро. Замінити його у заявці збірної Італії має півзахисник Аталанти Маттео Пессіна, в активі якого 40 матчів за "Богиню" у сезоні 2020/21.

До слова, на груповому етапі чемпіонату Європи "Скуадра Адзурра" зустрінеться із командами Туреччини, Уельсу та Швейцарії. Перший матч – 11 червня проти турків.

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