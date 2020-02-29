Євро-2020: Манчіні назвав фаворитів турніру – серед них суперник збірної України

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні має амбітні плани щодо своїх підопічних у фінальній частині Євро-2020.

"Чи зможемо перемогти на Євро-2020? Я хочу спробувати, звичайно, але конкуренція дуже висока.

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Національні команди, які зараз є найсильнішими: Німеччина, Нідерланди, Іспанія, а також Англія і Франція. Ми постараємося проявити себе в цьому турнірі, ми стали сильнішими", – цитує Манчіні Football-italia.

Нагадаємо, національна команда Нідерландів потрапила до однієї групи разом з підопічними Андрія Шевченка. Турнір відбуватиметься з 12 червня до 12 липня.

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