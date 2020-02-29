toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
СК ДНІПРО-1 - ДИНАМО ВЛАДИСЛАВ СУПРЯГА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Євро-2020: Манчіні назвав фаворитів турніру – серед них суперник збірної України

12:38 481 Читать на русском
Євро-2020: Манчіні назвав фаворитів турніру – серед них суперник збірної України
Роберто Манчіні / Фото AP

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні має амбітні плани щодо своїх підопічних у фінальній частині Євро-2020.

"Чи зможемо перемогти на Євро-2020? Я хочу спробувати, звичайно, але конкуренція дуже висока.

Манчіні: Більша частина складу збірної Італії на Євро вже визначена

Національні команди, які зараз є найсильнішими: Німеччина, Нідерланди, Іспанія, а також Англія і Франція. Ми постараємося проявити себе в цьому турнірі, ми стали сильнішими", – цитує Манчіні Football-italia.

Нагадаємо, національна команда Нідерландів потрапила до однієї групи разом з підопічними Андрія Шевченка. Турнір відбуватиметься з 12 червня до 12 липня.

Шевченко отримав нового асистента у збірній України – він вигравав АПЛ і приємно здивував патріотичним гаслом

blog_ava
"СК – шматок лайна": ультрас Динамо співали образливі пісні та палили шарфи із символікою СК Дніпро-1
07:30
3711
Теги
Наша Збірна Італія Італія Роберто Манчіні Роберто Манчіні Євро-2020
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
2
хв
Львів
14:00
Олександрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук