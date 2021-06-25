28-річний півзахисник став одним із найкращих гравців за кількістю створених моментів, посівши 5 сходинку у рейтингу Squawka.

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Маліновський під час групового етапу створив 8 нагод для партнерів. Більше за Руслана організували шансів лише Кевін де Брюйне, Девід Алаба, Ендрю Робертсон та П'єр-Еміль Хьойберг. У всіх по 9 моментів.

До слова, Руслан Маліновський зможе покращити свою статистику вже 29 червня у матчі проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

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