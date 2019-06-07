Євро-2020: Люксембург в більшості не втримав перемогу над Литвою, Чехія завдяки дублю Шика здолала Болгарію

Відбулися матчі 3-го туру відбору на Євро-2020 у групах А, В та D.

Євро-2020. Кваліфікація, 3 тур

Група В

Литва – Люксембург – 1:1

Голи: Новіковас, 74 – Родрігес, 21

Вилучення: Миколюнас, 42, Воробйовас, 90+5

Група A

Чорногорія – Косово – 1:1

Голи: Мугоса, 69 – Рашіца, 24

Чехія – Болгарія – 2:1

Голи: Шик, 20, 50 – Іса,3

Група D

Грузія – Гібралтар – 3:0

Голи: Гвілія, 30, Папунашвілі, 59, Арвеладзе, 76 (п)

Данія – Ірландія – 1:1

Гол: Хьойберг, 76 – Даффі, 85

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Суперники збірної України у групі В зіграли у результативну нічию. Люксембург вийшов вперед в середині першого тайму, а перед свистком на перерву Литва залишилася в меншості через вилучення Миколюнаса. Однак гра в меншості не стала на заваді господарям, які зуміли відновити рівновагу. Люксембург посідає друге місце у таблиці, поступаючись Україні 3 очками.

У групі А Чорногорія та Косово теж розійшлися миром. Гості забили у першому таймі, а господарі відігралися після перерви. Чехія завдяки дублю нападника Роми Патріка Шика обіграла Болгарію та набрала перші очки у цьому відборі. Чехи піднялися на другу сходинку. Англія залишилася першою, навіть пропустивши 3-й тур.

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У групі В Данія на власному полі не втримала перемогу над Ірландією. Обидва голи у цьому поєдинку були забиті наприкінці гри. Грузія після двох поразок у перших матчах відбору зуміла розгромити Гібралтар і піднятися на третє місце. Перші дві сходинки посідають Ірландія та Швейцарія відповідно.