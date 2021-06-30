Головний тренер Динамо Мірча Луческу зізнався, кого вважає головним претендентом на тріумф на нинішньому чемпіонаті Європи.

"Італія виграє Євро-2020. Я говорю про це щиро і не лише тому, що прив'язаний до Італії.

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Манчіні показав, що у нього є чіткі ідеї. Він заслуговує на оплески", – наводить слова румунського фахівця V:Sport з посиланням на Tuttosport.

Зауважимо, "Скуадра Адзурра" в 1/4 фіналу чемпіонату Європи протистоятиме Бельгії, матч відбудеться 2 липня в Мюнхені. Переможець цього протистояння у півфіналі зіграє з сильнішим із пари Швейцарія – Іспанія.

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