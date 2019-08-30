Євро-2020: Литва оголосила склад на матч проти України

Наставник прибалтів Вальдас Урбонас викликав на гру 23 гравці.

Збірна Литви у найближчих домашніх матчах відбору Євро-2020 зіграє проти України і Португалії.

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Воротарі: Ернестас Шеткус (Хапоель, Ізраїль), Еміліус Зубас (Бней-Єгуда, Ізраїль), Вітаутас Чернаускас (ЦСКА, Болгарія).

Захисники: Міндаугас Паліоніс (Ян Регенсбург, Німеччина), Лінас Клімавічюс (Динамо, Румунія), Вітаутас Андрюшкявічюс (Тобол, Казахстан), Едвінас Гірдваініс (РФШ, Латвія), Альгіс Янкаускас (Судува), Егідіус Вайткунас (Жальгіріс К), Роландас Баравікас, Саулюс Міколюнас (обидва – Жальгіріс В).

Півзахисники: Вікінтас Сливка (Хіберніан, Шотландія), Донатас Казлаускас (Рітеряй), Мантас Кукліс (Жетису, Казахстан), Гедрас Матулевічюс, Овідіус Вербіцкас (обидва – Судува), Деймантас Петравічюс (Окжетпес, Казахстан), Домантас Шимкус, Модестас Воробйовас (обидва – Жальгіріс В), Артурас Жулпа (Тобол, Казахстан).

Нападники: Федір Черних (Оренбург, Росія), Паулюс Голубіцкас (Судува), Кароліс Лаукжеміс (Істра 1961, Хорватія).

Нагадаємо, що після трьох матчів відбору Євро-2020 збірна Литви замикає турнірну таблицю у групі В. У її активі лише одне очко. Лідирує з 10-ма пунктами збірна Україна.

Поєдинок між збірними Литви і України відбудеться 7 вересня у Вільнюсі.

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