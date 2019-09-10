Євро-2020, кваліфікація: Ісландія сенсаційно програла Албанії, Англія яскраво перестріляла Косово

Завершився шостий тур кваліфікації до чемпіонату Європи-2020. Франція та Англія впевнено перемогли своїх опонентів, а от Ісландія неприємно здивувала.

Євро-2020, кваліфікація, 6 тур

Англія – Косово – 5:3

Голи: Стерлінг, 8, Кейн, 19, Войвода, 38 (аг), Санчо, 44, 45+1 – Беріша, 1, 49, Мурікі, 54 (пен)

Нереалізований пенальті: Кейн, 65

Чорногорія – Чехія – 0:3

Голи: Соучек, 54, Масопуст, 58, Даріда, 90+4

Франція – Андорра – 3:0

Голи: Коман, 18, Лангле, 52, Бен-Єддер, 90+1

Нереалізований пенальті: Грізманн, 28

Албанія – Ісландія – 4:2

Голи: Дермаку, 32, Хюсай, 52, Роші, 78, Чікаллеші, 83 – Сігурдссон, 47, Сігторссон, 58

Молдова – Туреччина – 0:4

Голи: Тосун, 37, 79, Туруч, 58, Язиджи, 88

Англія продовжує відбір без втрат – четверта перемога у чотирьох матчах. Сьогодні "три леви" весело розбили Косово. Пропустили на першій хвилині внаслідок грубої помилки Кіна, після чого почали розносити суперника. До перерви англійці відвантажили косоварам 5 голів.

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Найкращими на полі були Стерлінг і Санчо. Рахім спершу сам забив після кутового, а потім створив три голи для партнерів, оформивши 3 асисти. Джейдон своїм проходом організував автогол гостей і відзначився легким дублем.

Старт другого тайму Англія також провалила – у ворота Пікфорда залетіло 2 голи. Беріша забив вдруге після класного пасу Мурікі, а сам Мурікі зразково виконав пенальті. Кейн цього зробити не зумів – Харрі змарнував 11-метровий.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Англії з рахунком 5:3. Команда Гарета Саутгейта лідирує в групі А з максимальною кількістю очок, а Косово довело, що серйозно претендує на вихід на Євро – 8 балів і третє місце.

А на другій сходинці квінтету перебуває Чехія, яка сьогодні на виїзді перемогла Чорногорію. Ключовими стали дві подачі Янкто – Соучек і Масопуст ними скористалися на відмінно. Довершив справу з пенальті Даріда – 0:3 на користь чехів.

Головна сенсація дня трапилася в групі Н. Албанія вдома перемогла Ісландію, забивши 4 голи. На м'яч Дермаку точним ударом відповів Сігурдссон, взяття воріт від Хюсая нейтралізував Сігторссон, але під завісу зустрічі албанці все ж вирвали перемогу.

Ісландія відпустила вперед Францію та Туреччину, які свої матчі впевнено виграли. Тепер в острів'ян 12 очок, а у двох конкурентів – по 15. Чинні чемпіони світу легко розгромили Андорру: Коман завершив швидку атаку, а Лангле та Бен-Єддер скористалися стандартами. Турки, у свою чергу, забили 4 "сухі" м'ячі у ворота Молдови.

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