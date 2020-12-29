Євро-2020: Куман назвав фаворита турніру – тренер суперника збірної України віддав перевагу сусідам

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман оцінив розподіл сил у фінальній частині Євро-2020.

"Думаю, фаворитів досить багато. Німеччина, Англія, Іспанія, Франція. Португалія завжди сильна. Хорватія – бойова команда, добре виступає на міжнародних турнірах.

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Якщо потрібно назвати одного фаворита, то це Бельгія. У бельгійців є перевага з цим складом. У них також є досвід великих турнірів, у нас поки немає.

Ми довели, що можемо перемогти всіх, і ми повинні дивитися на себе. Я не думаю, що командам подобається грати проти нас. Якщо ви глянете на динаміку, то побачите, що ми будемо дійсно лідерами через два або три роки", – цитує Кумана football-oranje.

Нагадаємо, Нідерланди зустрінуться на Євро-2020 зі збірними України та Австрії.

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