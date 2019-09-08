Євро-2020: Італія здобула важку перемогу над Фінляндією у групі J та продовжила свою переможну серію

Місцева підтримка вболівальників не допомогла фінам втримати бодай нічию у матчі з головним фаворитом групи J.

У групі J зустрічались два головні претенденти на вихід з групи, які до очного поєдинку посідали дві перші сходинки: у збірної Фінляндії 12 очок після 5-и матчів, а збірна Італії йшла без поразок, маючи у своєму активі 15 пунктів.

Перші хвилини були за господарями, чудова підтримка вболівальників вселяла впевненість у власних можливостях, і збірна Фінляндії мала одразу кілька нагод аби відкрити рахунок на початку зустрічі. Спершу Йооно Тайвіо не вистачило простору поля, щоб замкнути простріл на дальній стійці, а пізніше Глен Камара протиснувся углиб штрафного майданчика, але в останній момент його удар зуміли заблокувати захисники збірної Італії. Після стартової активності господарів італійці забрали м'яч під свій контроль та намагались будувати власні позиційні атаки. Втім, їхня гра у нападі залишала бажати кращого. Лише наприкінці першого тайму Сенсі небезпечно пробивав у верхній кут воріт, але Градецькі врятував!

Емерсон травмувався і був замінений на 8-й хвилині матчу з Фінляндією

Другий тайм також розпочався з активності фінів. Зірковий гравець Норвіча Теему Пуккі завдавав небезпечного удару з лінії штрафного майданчика, але трохи неточно. Здавалось, нічийний результат влаштовував обидві команди. Однак на 60-й хвилині типовий навіс з флангу від італійців приніс результат! Чіро Іммобіле після прицільної подачі К'єзи відкрив рахунок – 0:1.

Фіни не опустили рук, і одразу після пропущеного гола побігли відіграватись. Вже за 10 хвилин це принесло свій результат. Самотній Пуккі у штрафному майданчику зумів взяти від складної ситуації все і заробив пенальті, який сам і впевнено реалізував – 1:1! Після цього господарі відійшли на свою половину поля, намагаючись зберегти нічийний рахунок до кінця зустрічі. Але стався ще один пенальті! Цього разу за гру рукою Вайсанена у власному штрафному. Жоржінью впевнено розвів м'яч та голкіпера – 1:2.

Наприкінці зустрічі італійці мали ще кілька нагод, аби збільшити власну перевагу, але рахунок більше не змінювався.

Після цієї зустрічі Італія продовжує йти без втрат у групі J, маючи 18 очок після 6-и поєдинків. Натомість Фінляндія зазнала другої поразки поспіль та залишилась із 12-а очками.