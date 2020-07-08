Євро-2020: хорватський півзахисник вважає, що Україна може вийти з групи

Півзахисник Інгульця Младен Бартуловіч, який раніше пограв за Дніпро, Карпати та низку інших клубів, оцінив шанси збірних Хорватії та України на чемпіонаті Європи-2020. Як відомо, турнір перенесли на літо наступного року.

"Чи піде обом командам на користь перенесення турніру? Хорватії, можливо, і не піде в плюс, тому що таким футболістам, як Модріч, в такому віці може бути важко грати в такому ритмі ігор. І для України, думаю, це не такий вже і плюс, тому що Україна була на ходу і дуже добре провела відбірковий цикл.

Євро-2020: УЄФА оприлюднив дати матчів збірної України

Довго не збиралася збірна, і в якому вона буде стані – побачимо. Але буде цікаво в будь-якому випадку. Мої очікування, що Хорватія і Україна зможуть вийти з групи, а там вже все можливо", – розповів хорватський хавбек Sport.ua.

Нагадаємо, суперниками "синьо-жовтих" у групі Євро-2020 стануть Нідерланди та Австрія. Третій суперник команди Шевченка визначиться пізніше.

На 16 років швидше від збірної України, гол у власний День народження і злочин проти футболу: Джулай – про ЧС-1990