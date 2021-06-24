Наставник "Ле Бльо" Дідьє Дешам зізнався, що захисник Люка Дінь, найімовірніше, більше не зіграє на чемпіонаті Європи.

Лівий захисник Евертона вийшов на поле замість Лукаса Ернандеса на другий тайм матчу третього туру проти Португалії, але вже через 6 хвилин змушений був залишити поле. Поєдинок завершився миром (2:2), а обидві команди вийшли в 1/8 фіналу.

Дублі Роналду та Бензема у відеоогляді матчу Португалія – Франція – 2:2

"Найбільше мене турбує Люка Дінь. У нього травма м'язів задньої поверхні стегна. Тепер складно розраховувати на те, що він ще зможе зіграти на цьому турнірі. У Лукаса Ернандеса були невеликі проблеми з коліном, і я не хотів ризикувати.

Що стосується гри в цілому, то це була сутичка, в якій нам було нелегко. Ми подарували два голи своїми помилками. Намагалися перемогти. У підсумку Франція на першому місці і ця позиція – найкраща. Тепер ми будемо відновлюватися до початку наступного раунду", – цитує Дешама офіційний сайт УЄФА.

Зауважимо, що раніше чинні чемпіони світу втратили ще й Усмана Дембеле, який через травму, отриману в матчі з Угорщиною, пропустить мінімум 3 місяці

В 1/8 фіналу суперником Франції стане Швейцарія. Матч буде зіграний 28 червня в Бухаресті.

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