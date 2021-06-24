Євро-2020: Франція ризикує втратити ще двох гравців через травми
Хавбек Тома Лемар та нападник Маркус Тюрам ризикують пропустити 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
23-річний Тюрам, відчувши біль у м'язах правої ноги, покинув тренування, повідомляє RMC Sport.
Євро-2020: Франція втратила вже другого гравця до кінця турніру
Незабаром під час ігрових вправ ушкодження отримав Лемар після зіткнення з голкіпером Майком Меньяном. 25-річного півзахисника довелося виводити під руки персоналу збірної.
Нагадаємо, на Євро-2020 Тома Лемар провів на полі лише 4 хвилини у грі проти збірної Угорщини. Маркус Тюрам поки що не мав ігрового часу на чемпіонаті Європи. Вже 28 червня "Ле Бльо" протистоятимуть збірній Швейцарії.
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Et maintenant, Thomas Lemar au sol. Il s’est fait mal sur un contact. L’opposition est arrêtée. Il sort en boitant. Cheville touchée ? pic.twitter.com/XQvJirIFLg— Maxime Dupuis (@maximedupuis) June 24, 2021