23-річний Тюрам, відчувши біль у м'язах правої ноги, покинув тренування, повідомляє RMC Sport.

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Незабаром під час ігрових вправ ушкодження отримав Лемар після зіткнення з голкіпером Майком Меньяном. 25-річного півзахисника довелося виводити під руки персоналу збірної.

Нагадаємо, на Євро-2020 Тома Лемар провів на полі лише 4 хвилини у грі проти збірної Угорщини. Маркус Тюрам поки що не мав ігрового часу на чемпіонаті Європи. Вже 28 червня "Ле Бльо" протистоятимуть збірній Швейцарії.

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