Євро-2020: Данія на виїзді врятувала нічию проти Швейцарії – скандинави оформили фантастичний камбек

Швейцарія втратила перемогу над Данією, виграючи з рахунком 3:0 до 76-ї хвилини.

Обидві збірні є фаворитами групи D, але якщо скандинави тільки розпочинають відбір, то швейцарці вже провели один матч – і перемогли у ньому. Здобути три очки в поєдинку проти скандинавів було досить важливо, адже в противному випадку лідерство могла захопити Ірландія.

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Перший тайм можна розділити на дві частини. Стартові 20 хвилин відзначалися динамічною грою та зрозумілою тактикою команд: гості тримали м'яч і виглядали активнішими, а господарі шукали щастя на контратаках та стандартах. Моментів при цьому практично не було: Данія після неточного удару Брейтвейта з дистанції нічого не створила, а Швейцарія загрожувала лише подачами та ривками по флангах – втім, і цього було достатньо.

На 10-й хвилині після розіграшу кутового Цубер головою замкнув подачу на дальню стійку, але м'яч пройшов поруч з воротами. На 19-й же господарі вийшли уперед: Рікардо Родрігес потужно пробив з флангу метрів з 26-ти й влучив у Аєті, який одразу скинув м'яч під удар Ремо Фройлеру – 1:0! Щоправда, була велика підозра щодо гри рукою з боку Аєті, але арбітр зарахував гол.

Це був останній небезпечний момент у першому таймі. Наступні 25+ хвилин пройшли у позиційній боротьбі та без гостроти біля воріт суперника. Данці не могли створити нічого, а будь-які можливості для контратак швейцарці гасили фолами ще на чужій половині поля. Було дуже нудно, тому свисток на перерву потішив не тільки футболістів, а і фанатів.

У другому таймі данці заграли набагато агресивніше, захопивши ініціативу та забивши вже на 49-й хвилині: Еріксен змістився з флангу в зону перед штрафним та розрізним пасом знайшов Поульсена, а той вискочив віч-на-віч із Зоммером та пробив його – втім, гол не зарахували через офсайд. На 53-й слабенький, але удар по центру вийшов у Йоргенсена, на 58-й з дистанції високо вистрілив Брейтвейт, а на 62-й Поульсен впав у карному майданчику та попросив пенальті – його б дали, якби не положення поза грою. Гості перехоплювали м'яч у центральній зоні та постійно знаходили вільний простір, змушуючи суперника часто фолити.

Все йшло до голу Данії, але м'яч у ворота Зоммера не йшов. Швейцарці витримали тиск та на 66-й хвилині вискочили контратаку лівим флангом, яку поперечною передачею в зону перед штрафним завершив Цубер. Там усі забули про Джаку, дозволивши йому прийняти сферу, прицілитись та потужно пробити точно в дев'ятку – 2:0! Швейцарці виконали завдання-мінімум та відступили на свою половину поля для гри по контратаках, а Данія пішла уперед великими силами – і ледь не відігралася на 72-й хвилині зусиллями Еріксена. Крістіан отримав м'яч на правому краю карного майданчика та вистрілив під ближню стійку, але Зоммер парирував.

Тільки-но здалося, що Данія повертається у гру, як Швейцарія заробила кутовий та забила третій – причому дещо курйозно. Аканджі замкнув подачу ударом головою, а Емболо, опинившись на шляху м'яча, спробував пробити у падінні через себе – вийшов невдалий легенький чирк, який підправив сферу точно під ногу Шмейхелю. Від неї м'яч влетів у ворота – 3:0. Після цього Владімір Петковіч зняв свого лідера Джаку та почав грати від контратак. Здавалося, що матч завершено.

Данія не здалася й на 84-й хвилині після кутового зусиллями Йоргенсена відквитала один м'яч. Швейцарія була спокійною й ледь не забила четвертий на 86-й – це Мехмеді пробив повз дальню штангу з дистанції. На 88-й же гості несподівано забили другий: Поульсен на лінії штрафного уникнув офсайду, отримав передачу та разом з Гютк'єром вийшов віч-на-віч з Зоммером; Юсуф відпасував на Крістіана, а той замкнув у порожні ворота – 3:2!

Гості відчайдушно побігли відігруватись. 90-й Еріксен міг зрівняти зі штрафного, але Зоммер парирував м'яч з верхнього кута, а через дві хвилини витягнув замикання з нижнього! Зрештою, на 90+3-й після подачі з кутового у карному майданчику Швейцарії почалася паніка, в якій Хенрік Дальсгаард зумів пробити головою практично в порожні ворота – 3:3! Данія врятувалася.

Таким чином, у групі D Швейцарія займає другу сходинку, маючи чотири очки. Данія з одним йде прямо за нею, а лідерство захопила збірна Ірланії, яка здолала Грузію та набрала шість залікових балів.

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