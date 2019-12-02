Євро-2020: Бельгія відмовилась від товариського матчу з Францією через можливу поразку

Антуан Грізманн і Кіліан Мбаппе стурбовані ситуацією навколо збірної Франції / Фото з відкритих джерел

Вже кілька національних збірних відмовили Франції у проведенні з нею товариських поєдинків напередодні чемпіонату Європи 2020 року.

Збірна Франції зіткнулася з несподіваними проблемами під час пошуках суперника для товариського матчу у рамках підготовки до чемпіонату Європи 2020 року, повідомляє французьке видання L'Equipe.

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Зокрема, від спарингу з чинними чемпіонами світу відмовилось одразу кілька збірних. Однією з них стала Бельгія, яка мала зіграти з французами товариську гру у березні наступного року. Рішення про скасування зустрічі прийняв особисто головний тренер команди Роберто Мартінес.

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Основна причина цього – можлива поразка бельгійців, яка може негативного позначитись на психологічному стані футболістів напередодні євротурніру. Окрім того, за версією агентів, що займаються організацією товариських матчів, бельгійці відмовилися від матчу з французами ще й тому, що у разі поразки віддали б їм першу сходинку у рейтингу ФІФА.

Нагадаємо, Франція після жеребкування ЧЄ-2020 потрапила у так звану "групу смерті", де зіграє зі збірними Португалії, Німеччини та переможцем шляху A (Ісландія, Болгарія, Угорщина, Румунія).

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