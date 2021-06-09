Услід за хавбеком Серхіо Бускетсом сумнозвісний COVID-19 підхопив і оборонець Дієго Льоренте.

Центрбек англійського Лідса здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт "Фурії Рохи".

Кепа приєднався до збірної Іспанії, яка через коронавірус тренується двома складами

Льоренте став другим інфікованим виконавцем у складі збірної. Раніше хворобу виявили в центрхава Барселони Бускетса. Після цього національна команда пішла на карантин, а Луїс Енріке про всяк випадок викликав додатково шість гравців.

Напередодні Іспанія дублем знищила литовців у контрольному поєдинку. Перший матч на Євро-2020 піренейці зіграють 14 червня проти команди Швеції.

Євро-2020: Іспанія без лідера, скандали найкращого гравця планети, легендарний ірокез та "діти" Ібри – прев'ю групи E