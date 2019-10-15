Євро-2020: InStat визначив найкращих гравців збірної України у кваліфікаційному турнірі

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки виступів футболістів збірної України у матчах групового раунду кваліфікації на Євро-2020.

Найкращим у складі "синьо-жовтих" за даними InStat серед тих, хто зіграв більше 3 матчів у відборі, виявився півзахисник Руслан Маліновський із середнім показником 344 бали. Він провів всі 7 матчів, в яких забив 3 голи і зробив 3 гольові передачі.

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На другому місці – Андрій Пятов з 321 пунктом. Він також зіграв всі 7 зустрічей, 5 з яких провів на "нуль", всього пропустив 2 м'ячі.

Євген Коноплянка з 298 балами посів третє місце. У 6 матчах вінгер забив 2 голи. У топ-5 також потрапили Марлос (289) і Олександр Зінченко (288).

Нагадаємо, збірній України ще належить провести завершальний матч відбору. 17 листопада у Белграді команда Андрія Шевченка зіграє проти Сербії.

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