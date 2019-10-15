toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Євро-2020: InStat визначив найкращих гравців збірної України у кваліфікаційному турнірі

14:12 1565 Читать на русском
Євро-2020: InStat визначив найкращих гравців збірної України у кваліфікаційному турнірі
Збірна України / фото: Футбол 24

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки виступів футболістів збірної України у матчах групового раунду кваліфікації на Євро-2020.

Найкращим у складі "синьо-жовтих" за даними InStat серед тих, хто зіграв більше 3 матчів у відборі, виявився півзахисник Руслан Маліновський із середнім показником 344 бали. Він провів всі 7 матчів, в яких забив 3 голи і зробив 3 гольові передачі.

Збірна України разом з уболівальниками влаштувала феєричний перфоманс на НСК Олімпійський після виходу на Євро-2020

На другому місці – Андрій Пятов з 321 пунктом. Він також зіграв всі 7 зустрічей, 5 з яких провів на "нуль", всього пропустив 2 м'ячі.

Євген Коноплянка з 298 балами посів третє місце. У 6 матчах вінгер забив 2 голи. У топ-5 також потрапили Марлос (289) і Олександр Зінченко (288).

Нагадаємо, збірній України ще належить провести завершальний матч відбору. 17 листопада у Белграді команда Андрія Шевченка зіграє проти Сербії.

Шевченко "винен" у всіх перемогах, або Хто зловтішається тріумфом України: реакція соцмереж на матч з Португалією

blog_ava
Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду
03:20
29186
Теги
Євро-2020 Україна Україна Збірна України Андрій Пятов Андрій Пятов Євген Коноплянка Євген Коноплянка Марлос Марлос Руслан Маліновський Руслан Маліновський Олександр Зінченко Олександр Зінченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
40
хв
Швейцарія
21:45
Ірландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук