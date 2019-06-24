Євро-2019 U-21: Франція та Румунія зіграли внічию і стали останніми півфіналістами турніру, залишивши за бортом Італію

Відбулися завершальні матчі групового етапу молодіжного Євро-2019.

Євро-2019 U-21, група С, третій тур

Румунія – Франція – 0:0

Хорватія – Англія – 3:3

Голи: Брекало, 39, 82, Влашіч, 62 – Нельсон, 11, Меддісон, 48, Кенні, 70

Хорватія та Англія, які вже втратили шанси на вихід у плей-офф, на останок подарували глядачам дуже видовищний м'яч. Британці тричі виходили вперед, але хорвати тричі знаходили в собі сили відігратися.

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Ще до початку матчу для Франції та Румунії нічия була найвигіднішим результатом. Команди продемонстрували дуже обережну гру, завдавши на двох лише один удар у площину за увесь матч.

Підсумкова нічия дозволила Румунії та Франції вийти у плей-офф, залишивши за бортом турніру господарів – команду Італії.