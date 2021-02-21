Український захисник Євген Ткачук спробує допомогти Металісту 1925 завоювати путівку в еліту.

"Тричі я літав у Москву по гроші": Севідов пригадав, як намагався "вибити" з Курченка фінансування для Металіста

29-річний оборонець підписав з харківським клубом контракт на правах вільного агента, повідомляє видання Footboom. Терміни та умови угоди невідомі.

Нагадаємо, Ткачук – вихованець запорізького Металурга. Професіональну кар'єру розпочав у Шахтарі-3 у 2009 році. З 2010 по 2015 рр. захищав кольори полтавської Ворскли. Після сезону у Зорі перейшов у казахський Іртиш. Далі була кам'янська Сталь і повернення в Казахстан у карагандинський Шахтар, який Євген покинув наприкінці січня 2021 року. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

Золоті "нульові": Зідан і Гвардіола ще на полі, Торрес – у Ліверпулі, Роналду – в МЮ, а Україну карає кат із Ла Ліги