Євген Коноплянка vs Резван Марін: Україна проти Румунії у FIFA 20

Гравці збірних команд з футболу продовжують відстоювати честь своїх національних знамен!

І поки стадіони чекають на повернення футболу, гравці змагаються у кіберпросторі.

У вівторок, 28 квітня о 20:00 на YouTube-каналі Української асоціації транслюватиметься онлайн протистояння FIFA 20 між збірними командами України та Румунії.

Збірна України, за яку гратиме зірковий вінгер "синьо-жовтих" Євген Коноплянка, зустрінеться із командою Румунії, честь якої захищатиме півзахисник "триколірних" Резван Марін.

Матч, що обіцяє стати одним з найнепередбачуваніших у серії кіберфутбольних змагань збірної України!

Нещодавно Євген Коноплянка продемонстрував свою майстерність у володінні джойстиком у грі до двох перемог зі збірною Польщі В дуеті з Олександром Зінченком, Євген дав гідний опір Матеушу Кліху, тим самим – забезпечивши перемогу України.

Та віртуальний виклик збірної Румунії досить потужний! Адже Резван Марін активно грає у FIFA з 2016 року та навіть має картку свого електронного прототипу у грі з максимальним рейтингом 99.

Для Євгена, чия кіберфутбольна кар’єра лише набирає обертів такий суперник справжня стіна!

Проте, у тому і цінність спорту: змагатися з сильним суперником аби відточити свою майстерність та перейти на новий рівень!

За правилами поєдинку обидва гравці гратимуть у форматі Ultimate Team. Таким чином, в команди кожного входитимуть легенди світового футболу!

Максимальна кількість матчів, яку можуть зіграти Євген та Резван – три, а переможцем стане той, хто виграє два з них.

Коментуватиме матч пресаташе головної команди країни Олександр Гливинський.

Підтримаймо Коно та збірну України у відповідальному матчі з Румунією!

Дивімось трансляцію на YouTube-каналі УАФ.