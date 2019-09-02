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Коноплянка перейшов у Шахтар

19:20 15404 Читать на русском
Коноплянка перейшов у Шахтар
Євген Коноплянка – гравець Шахтаря

Євген Коноплянка став гравцем Шахтаря. Донецький клуб викупив у Шальке контракт гравця збірної України, який успішно пройшов медогляд у понеділок, 2 вересня, у київській клініці.

Дедлайн трансферного вікна подарував зіркове і доволі несподіване повернення в УПЛ. Коноплянка став гравцем донецького Шахтаря, повернувшись в Україну після вояжів до лав іспанської Севільї та німецького Шальке.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін підтвердив трансфер 29-річного вінгера. Як інформує офіційний сайт Шахтаря, Коноплянка підписав контракт на 3 роки.

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До цього в УПЛ Євген грав за Дніпро, у складі якого забив 44 голи і віддав 37 асистів. Шахтар міг підписати Коно ще 7 років тому, коли шукав заміну Вілліану. Однак у підсумку на вакантне місце тоді прийшов Тайсон з Металіста.

Коноплянка в Шальке зовсім загубився – 13 голів і 9 результативних пасів за 78 матчів, що значно гірше його середніх показників у кар'єрі. Водночас українець заробляв приблизно 5 мільйонів євро у клубі Бундесліги.

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