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Єрро: Потрібно знайти слабкості збірної Росії і бити по ним

09:32 0 Читать на русском
Єрро: Потрібно знайти слабкості збірної Росії і бити по ним
Фернандо Єрро / Фото з соцмереж

Наставник збірної Іспанії Фернандо Єрро поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Росії.

"У Росії дуже хороші гравці, деякі високого зросту. Вони грають в різноманітний футбол. Потрібно знайти їх слабкості, бити по ним.

Раніше, у товариському матчі вони здійснювали на нас великий тиск. На цьому чемпіонаті світу вони грали трохи інакше.

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Тренер збірної Росії може зробити що завгодно. Можливо, вони змінять тактику. Може, вони будуть пресингувати в середині поля або атакувати. Я не можу влізти в голову Станіславу Черчесову", – цитує Єрро офіційний сайт ФІФА.

Нагадаємо, матч Іспанія – Росія відбудеться сьогодні, початок о 17:00.

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ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
до матчу
7
год
:
32
хв
Росія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія - Росія Іспанія Іспанія ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Фернандо Єрро Фернандо Єрро
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