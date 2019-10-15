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Єрро може очолити збірну Еквадору

15 жовтня 23:02 97 Читать на русском
Єрро може очолити збірну Еквадору
Фернандо Єрро / EFE

Колишній керманич збірної Іспанії Фернандо Єрро може відновить тренерську діяльність в Латинській Америці. Він потрапив у шорт-лист кандидатів на посаду тренеру національної команди Еквадору.

Керівництво Еквадорської федерації футболу виходило на 51-річного фахівця щодо можливої співпраці, повідомляє Radio Marca.

Рамос відзначився у 15-му сезоні Прімери поспіль та повторив рекорд Єрро

Єрро перебуває без роботи з літа 2018 року. Його тренерський досвід не є значним. Легендарний оборонець був асистентом Карло Анчелотті в Реалі, працював із Ов'єдо в сезоні 2016/17 і фінішував у середині таблиці Сегунди, а за день до старту ЧС-2018 очолив збірну Іспанії після сенсаційної відставки Хулена Лопетегі.

Конкурентом Фернандо Єрро в боротьбі за посаду наставника "Триколору" є екс-тренер аргентинської збірної Хорхе Сампаолі.

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Теги
Світ Еквадор Еквадор Хорхе Сампаолі Хорхе Сампаолі Фернандо Єрро Фернандо Єрро
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