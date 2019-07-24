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Єррі Міна опинився під загрозою санкцій від АПЛ – гравець Евертона співпрацював з букмекерами

19:50 188 Читать на русском
Єррі Міна опинився під загрозою санкцій від АПЛ – гравець Евертона співпрацював з букмекерами
Єррі Міна / Getty Image

Колумбійський центрбек може отримати серйозне покарання через зв'язки з букмекерською конторою.

Англійська Прем'єр-ліга висунула Міні підозру щодо співпраці з футбольним тоталізатором, інформує Independent.

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24-річний гравець знявся в рекламі однієї з еквадорських букмекерських контор, що є порушенням правил ліги, зокрема пункту "про неучасть у рекламних кампаніях, які можуть підвищувати інтерес до ставок на спорт". Офіційний вирок оборонцю "ірисок" поки не оголосили, однак його вже викликали для пояснень щодо інциденту з неправомірною рекламою.

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Нагадаємо, Міна перейшов у Евертон з Барселони влітку 2018 року.

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Англія Єррі Міна Єррі Міна Евертон Евертон Барселона Барселона АПЛ
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