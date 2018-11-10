Єррі Міна: В Барселоні мені доводилося тренуватись самостійно

Колумбійський захисник Евертона Єррі Міна пригадав 6-місячний період перебування в Барселоні.

"Найбільше впевнений в тому, що не варто згадувати про минуле. Найважливіше – думати про майбутнє і зосереджуватися на тому, що попереду.

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Намагався щосили закріпитися в Барселоні, дуже старанно тренувався. Багато тренувався в загальній групі, але потім з'ясував для себе, що на матчі не потрапляю.

Провів цей час, тренуючись самостійно. Я був у формі і готовий до того, щоб тренер викликав мене на матч. Але цього не сталося. Коли ж прийшло літо, чемпіонат світу став свого роду відплатою. Це був мій шанс показати, на що я здатний", – цитує Єррі Міну The Telegraph.

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Нагадаємо, захисник перейшов з Барселони в Евертон минулого літа за 30 мільйонів євро. У складі каталонців він провів всього 6 матчів.