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Єрьоменко, який влітку перейшов у Спартак, покинув московський клуб

18:52 453 Читать на русском
Єрьоменко, який влітку перейшов у Спартак, покинув московський клуб
Роман Єрьоменко / РИА-новости

Головний тренер Спартака Олег Кононов розповів, що екс-хавбек Динамо Роман Єрьоменко покинув московську команду.

"Сьогодні контракт з Романом був розірваний. Така обопільна опція була прописана в контракті при підписанні, і клуб її реалізував.

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Роман Єрьоменко – хороший гравець, я вже говорив про це раніше. Але не можу гарантувати йому місце в стартовому складі. На цю позицію є більш молоді гравці. На даний момент вони Роману в чомусь, ймовірно, поступаються, але вони повинні прогресувати і здатні принести Спартаку чимало користі", – сказав Кононов прес-службі москвичів.

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Нагадаємо, що з 2008 по 2011 роки фінський гравець захищав кольори київського Динамо і дійшов з командою до 1/2 фіналу Кубка УЄФА. У 2016 році отримав дворічну дискваліфікацію за вживання кокаїну.

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