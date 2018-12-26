Єрьоменко, який влітку перейшов у Спартак, покине московський клуб

Екс-хавбек Динамо Роман Єрьоменко надовго не затримається у складі Спартака.

За інформацією Сhampionat, керівництво московського клубу повідомило фінському півзахиснику про те, що більше не розраховує на нього. Таке рішення прийняли на раді директорів Спартака. Повідомляється, що таке рішення обгрунтовують медичним станом Єрьоменка.

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У проточному сезоні чемпіонату Росії Роман зіграв лише 4 матчі. Чинний контракт гравця з клубом діє до кінця грудня поточного року.

Нагадаємо, що з 2008 по 2011 роки фінський гравець захищав кольори київського Динамо і дійшов з командою до 1/2 фіналу Кубка УЄФА. У 2016 році отримав дворічну дискваліфікацію за вживання кокаїну.

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