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Єрмаченко покинув Арсенал-Київ

08:52 692 Читать на русском
Єрмаченко покинув Арсенал-Київ
Олександр Єрмаченко / ФК Арсенал-Київ

Хавбек Олександр Єрмаченко більше не є гравцем Арсенала-Київ.

Як повідомляє українське видання FootBoom, Єрмаченко та Арсенал-Київ припинили співпрацю за обопільною згодою. Хавбек отримав статус вільного агента та знаходиться у пошуках клубу.

Арсенал-Київ розрахувався з гравцями за вересень-жовтень та визначився з планами на зимову перерву

Зауважимо, що Єрмаченко вже покидав київський клуб влітку поточного року, але в жовтні був повернений до складу Арсенала. Загалом цього сезону 25-річний хавбек провів за "гармашів" 5 матчів, результативними діями не відзначався.

Ще двоє гравців покинули Чорноморець

Теги
Трансфери Арсенал-Київ Арсенал-Київ Олександр Єрмаченко Олександр Єрмаченко Трансфери чемпіонату України
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