Єрмаченко покинув Арсенал-Київ

Хавбек Олександр Єрмаченко більше не є гравцем Арсенала-Київ.

Як повідомляє українське видання FootBoom, Єрмаченко та Арсенал-Київ припинили співпрацю за обопільною згодою. Хавбек отримав статус вільного агента та знаходиться у пошуках клубу.

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Зауважимо, що Єрмаченко вже покидав київський клуб влітку поточного року, але в жовтні був повернений до складу Арсенала. Загалом цього сезону 25-річний хавбек провів за "гармашів" 5 матчів, результативними діями не відзначався.

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