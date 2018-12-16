Єрмаченко покинув Арсенал-Київ

Бельгія — 08:26 1310
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Рома готова запропонувати за Маліновського 11-12 мільйонів євро, – ЗМІ
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Ювентус здобув мінімальну перемогу над Торіно в дербі – переможний гол в активі РоналдуІталія — 15 груд 727
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Борусія Д обіграла Вердер та відірвалась від переслідувачів на вершині БундеслігиНімеччина — 15 груд 275
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Клубний чемпіонат світу: Касіма здолала Гвадалахару й зіграє з Реалом у півфіналі, Аль-Айн потрапив на Рівер ПлейтСвіт — 15 груд 388
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