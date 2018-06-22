Єгипет – Уругвай: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Єгипет – Уругвай: прогноз на матч чемпіонату світу по футболу-2018 / Фото: соцмережі

Єгипет та Уругвай зіграють 15 червня у Єкатеринбурзі в матчі ЧС-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

15 червня Єгипет та Уругвай зустрінуться на чемпіонаті світу-2018. Матч Єгипет – Уругвай пройде на стадіоні Єкатеринбург-Арена. Поєдинок розпочнеться о 15:00 за київським часом.

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Єгипет – Уругвай: прогноз букмекерів на матч:

На думку авторитетної букмекерської контори William Hill, збірна Уругваю є фаворитом поєдинку. Перемога команди Оскара Табареса оцінюється коефіцієнтом 1,57. На тріумф Єгипту коефіцієнт 6,50, нічия оцінюється у 3,60.

Зазначимо, що лідер єгиптян Мохамед Салах продовжує відновлення після травми плеча, тому його участь у матчі проти Уругваю під питанням. Натомість номінальні гості підходять до поєдинку без кадрових втрат, що збільшує їхні шанси на перемогу.

Раніше ці збірні зустрічалися у товариському поєдинку в 2012 році. Тоді з рахунком 2:0 переміг Уругвай.

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Матч Єгипет – Уругвай розпочнеться у п'ятницю, 15 червня, о 15:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.