Єгипет – Уругвай: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Єгипет і Уругвай оголосили склади на матч 1 туру Чемпіонату світу 2018 у групі A. Головна інтрига була в тому, чи зможе відновитись і вийти в основі Мохамед Салах.

Матч Єгипет – Уругвай стартував о 15:00 за київським часом. Мохамед Салах таки не вийде у стартовому складі. Ектор Купер вирішив не ризикувати здоров'ям лідера збірної Єгипту.

Єгипет – Уругвай – 0:1 – відео гола

Єгипет: Ель-Шенаві, Фатхі, Габер, Хегазі, Абдуль-Шафі, Ель-Ненні, Хамед, Варда, Ель-Саїд, Махмуд Трезеге, Мохсен

Уругвай: Муслера, Г. Варела, Годін, Хосе Хіменес, Касерес, Нандес, Р. Бентанкур, Весіно, де Арраскаета, Луїс Суарес, Кавані.

Єгипет – Уругвай: стартові склади