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Єгипет – Уругвай: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

15 червня 15:04 5060 Читать на русском
Єгипет – Уругвай: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
Єгипет – Уругвай: пряма онлайн-трансляція матчу Чемпіонату світу 2018

Єгипет і Уругвай оголосили склади на матч 1 туру Чемпіонату світу 2018 у групі A. Головна інтрига була в тому, чи зможе відновитись і вийти в основі Мохамед Салах.

Матч Єгипет – Уругвай стартував о 15:00 за київським часом. Мохамед Салах таки не вийде у стартовому складі. Ектор Купер вирішив не ризикувати здоров'ям лідера збірної Єгипту.

Єгипет – Уругвай – 0:1 – відео гола

Єгипет: Ель-Шенаві, Фатхі, Габер, Хегазі, Абдуль-Шафі, Ель-Ненні, Хамед, Варда, Ель-Саїд, Махмуд Трезеге, Мохсен

Уругвай: Муслера, Г. Варела, Годін, Хосе Хіменес, Касерес, Нандес, Р. Бентанкур, Весіно, де Арраскаета, Луїс Суарес, Кавані.

Єгипет - Уругвай, стартові склади, Салах, Суарес

Єгипет – Уругвай: стартові склади

ЧС-2018 1 тур

Єгипет - Уругвай: П'ятниця 15 червня 2018

Єгипет
Матч завершено
0 : 1
Уругвай
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Теги
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