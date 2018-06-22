Єгипет – Уругвай: анонс матчу ЧС-2018

Збірні Єгипту та Уругваю зустрінуться у матчі першого туру чемпіонату світу-2018 у групі А. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Єгипет – Уругвай

15 червня, 15:00, Єкатеринбург, "Єкатеринбург Арена"

Головний арбітр: Бйорн Кюйперс (Нідерланди)

Телетрансляція на каналі "Інтер", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Чемпіонат світу-2018 вчора офіційно стартував у Москві, після чого вирушив прикрашати життя сумнозвісної російської провінції – зокрема, столицю Уралу. На чудернацькій Єкатеринбург Арені зіграють суперники Росії по групі А – збірні Єгипту та Уругваю. Квартет є дуже рівним за своїм складом, однак саме ці дві команди перед стартом ЧС-2018 вважалися фаворитами у боротьбі за вихід у плей-офф.

Єгипет – Уругвай: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Збірна Єгипту фактично вперше стикається з такими високими очікуваннями, адже вона брала участь всього у двох чемпіонатах світу – 1934 та 1990 років – і лише в першому випадку виходила в 1/8 фіналу. Втім, коли у складі "африканських орлів" з’явився Мохамед Салах – найкращий бомбардир АПЛ сезону 2017/2018 – їх відразу ж вписали у когорту головних відкриттів російського Мундіалю.

Збірна Єгипту

Тим не менш, "фараонів" поки зарано коронувати. Збірна Єгипту у 2018 році провела п’ять матчів – і не виграла жоден із них. Розгром від бельгійців та бойову нічию з колумбійцями за умов відсутності Салаха зрозуміти ще можна, однак нічию проти збірної Кувейту та поразку грекам такий фактор не виправдовує. Втім, не все так погано: єгиптяни програвали з відривом у більше, ніж один м’яч, лише збірній Бельгії, а Португалія аж до 90+2 хвилини горіла єгиптянам з рахунком 0:1 – хоча у наступні дві хвилини дубль Роналду приніс перемогу чемпіонам Європи.

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Уругвай – беззаперечний фаворит групи А. Його збірна брала участь у 12 розіграшах фінальної частини чемпіонату світу. Чинний Мундіаль стане для уругвайців третім поспіль – і під час двох попередніх вони виходили із досить непростих груп, залишаючи за спиною імениті збірні Франції, Італії та Англії. Більша частина гравців національної команди Уругваю виступає у сильних європейських клубах, а прізвища Суареса, Кавані та Годіна відомі кожному першокласнику.

Збірна Уругваю

Результати команди перед ЧС-2018 відповідають статусу – Уругвай не програв у восьми з десяти останніх матчів, при цьому вигравши п’ять із них. Єдині поразки уругвайців датуються другою половиною 2017 року – від Австрії (1:2) та Італії (0:3), однак останні три поєдинки підопічні Оскара Вашингтона Табареса виграли всуху, перегравши Чехію, Уельс та Узбекистан. Словом, збірна Уругваю станом на сьогодні – одна з найцікавіших команд чемпіонату світу-2018.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди провели між собою лише один матч – у 2006 році в товариській грі збірна Уругваю перемогла Єгипет на виїзді (2:0).

2. Єгипет жахливо грає проти команд з країн Південної Америки – 18 матчів, 3 перемоги, 4 нічиї та 11 поразок. Загальний рахунок – 19:41.

3. Збірна Уругваю вже протягом шести чемпіонатів світу не може перемогти у першому матчі, тричі зігравши внічию і тричі програвши.

4. За збірну Єгипту грає найбільш віковий футболіст чемпіонату світу-2018 – 45-річний голкіпер Ессам Аль-Хаддарі.

5. Тренер збірної Уругваю – 71-річний Оскар Вашингтон Табарес – є найбільш віковим тренером ЧС-2018. Крім того, він є світовим рекордсменом за кількістю матчів на чолі збірної – він провів їх вже за 170.

Кадрова ситуація

Заявка збірної Єгипту на чемпіонат світу-2018

Збірна Єгипту, в цілому, не має втрат перед ЧС-2018, однак є одне але: Мохамед Салах повернувся до тренувань у загальній групі лише кілька днів тому. Після приїзду до Росії Салах відштовхував неврівноваженого фаната від свого плеча, однак наразі ЗМІ в унісон говорять про готовність лідера єгиптян зіграти вже у першому матчі. Чи стане ризикувати своєю головною зіркою Ектор Купер, поки що невідомо.

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Крім того, на тренуванні отримав удар в обличчя єгипетський захисник Алі Габр. Хук був настільки потужним, що гравець завершив зайняття та відправився до лікарів, однак, за повідомленнями журналістів, обійшовся легким переляком і його участі на ЧС-2018 нічого не загрожує.

Заявка збірної Уругваю на чемпіонат світу-2018

Оскар Табарес, як і його візаві, має у своєму розпорядженні повний набір футболістів. Теоретичні питання можуть бути лише щодо голкіпера Фернандо Муслери, який перед ЧС-2018 отримав пошкодження руки. Втім, за повідомленнями ЗМІ, він встиг відновитися до Мундіалю, наразі тренуючись у загальній групі. Словом, проблеми зі складом перед стартовою грою на чемпіонаті світу-2018 у збірної Уругваю відсутні.

Орієнтовні склади на матч Єгипет – Уругвай

Єгипет: Аш-Шенаві, Габр, Хегазі, Фатхі, Абдельшафі, Хамед, Ель-Нені, Саїд, Собхі, Салах, Мухсін.

Уругвай: Муслера, Варела, Хіменес, Годін, Лаксальт, Родрігес, Весіно, Бентанкур, Нандес, Кавані, Суарес.

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Збірна Уругваю є фаворитом матчу проти Єгипту

Уругвайці переважають єгиптян за класом виконавців та досвідом. Єдина їхня проблема – це жахливий бекграунд з шести стартових матчів чемпіонату світу без перемог, але навряд чи це зіграє якусь роль у матчі проти Єгипту. Перемога над африканцями на 70% забезпечить Уругваю вихід у плей-офф чемпіонату світу-2018 – а за такий куш потрібно грати без розкачки й на повну потужність.

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"Фараони" є досить чіпкою командою, яка вміє нав’язувати потрібний для себе сценарій розвитку матчу. Уругвай не має такого складу, як у Бельгії, щоб громити єгиптян, однак, якщо латиноамериканці зіграють на максимумі можливостей, – вони переможуть.

Михайло Юхименко, Футбол 24