У центральному матчі 1/8 фіналу КАН єгиптяни були точнішими в серії 11-метрових. Огляд гри читайте на "Футбол 24".

Кубок Африки, 1/8 фіналу

Кот-д'Івуар – Єгипет – 0:0 (по пенальті – 4:5)

Кот-д'Івуар і Єгипет спокійно пройшли груповий етап. "Слони" виграли свій квартет, а "Фараони" посіли друге місце через поразку від Нігерії. Обидві команди були серед фаворитів на фінал, але турнірна сітка звела їх в 1/8. Більше шансів на прохід далі мали івуарійці.

Саме вони захопили ініціативу на початку зустрічі. Кессьє завдав першого удару, Градель та Пепе загострювали з флангів, активно підключався Ор'є. Івуарійці старалися грати в комбінаційний футбол, однак дуже часто помилялися. Навіть у простих ситуаціях на власній половині.

Єгипет користувався цими подарунками. Одна з обрізок призвела до дальнього пострілу Мармуша в поперечку. Партнери відразу шукали пасом Салаха, а Мо їх не підводив, пропонуючи хороші варіанти (7 передач під удар). Форвард Ліверпуля і сам небезпечно пробив під поперечину, і вирізав класний пас на Мохамеда. В обох випадках ідеально зіграв голкіпер Кот-д'Івуару.

Ближче до перерви Єгипет перехопив ініціативу, але тепер вже івуарійці знаходили моменти на контратаках. Сангаре пробив ножицями і змусив єгипетського воротаря рятувати батьківщину. А через кілька хвилин Аллє перевірив пильність голкіпера потужним ударом з лінії штрафного.

Кот-д'Івуар зазнав серйозної втрати – Кессьє не зумів оговтатися після потужного удару по ребрах. Лідер Мілана кілька разів намагався продовжити гру, але в підсумку впав і мусив піти на заміну.

Єгипет по перерві виглядав цікавіше завдяки Салаху. Мо створював моменти для партнерів, однак Ель-Сулая та Ельнені нагодами не скористалися. Івуарійці відповіли двома супершансами Аллє: спершу форвард Аякса не зорієнтувався після хитрого пасу Байлі, а потім програв дуель голкіперу. Ель-Шенаві потягнув ще два удари Пепе, після чого травмувався.

Єгиптяни розпочали овертайми вже з іншим воротарем Габаскі. Карлуш Кейруш також освіжив атаку – Трезеге та Шеріф після виходу на заміну мали низку перспективних моментів. Попри ігрову перевагу, "Фараони" могли й пропустити. Габаскі дивом витягнув з "дев'ятки" удар Пепе. Кот-д'Івуар підсилив гру через Заха, Бога та Корне, але вони також не зуміли забити.

Команди без голів відіграли основний та додатковий час. Долю протистояння вирішувала серія пенальті. 11-метрові краще пробили єгиптяни. Єдиного промаху припустився захисник МЮ Ерік Байлі, а вирішальний пенальті забив Мо Салах. Єгипет виходить у чвертьфінал Кубка Африки, де зіграє проти Марокко.

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