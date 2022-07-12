Після невдачі у кваліфікації на ЧС-2022 на збірну Єгипту чекає новий цикл.

Руй Віторія став новим головним тренером збірної Єгипту. Контракт з португальським фахівцем розрахований на 4 роки, повідомляє прес-служба EFA.

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Попереднім наставником єгиптян був місцевий фахівець Ехаба Галала. Він провів лише три матчі (перемога і дві поразки). Офіційно відставку аргументували тим, що тренер нібито не впорався з тиском.

Руй Віторія доволі відомий фахівець, який виграв 6 трофеїв з Бенфікою, ставав чемпіоном з аравійським Аль-Насром та здобув Кубок Португалії на чолі скромної Віторії Гімараєш.

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