Єгипет – Уругвай: післяматчева прес-конференція Ектора Купера

Наставник збірної Єгипту Ектор Купер поділився враженнями від матчу проти Уругваю, в якому його команда поступилася з рахунком 0:1.

"Маємо те, що маємо, і ми робимо все можливе. Є й нападники, у нас є моменти. Так, ми програли, але могли добитися кращого результату. Виклалися на сто відсотків, ми виходили з того складу, який у нас є. Рамадан? Єгипетські гравці звикли до такого режиму, це не відмовка. Не вважаю, що рамадан впливає на нашу гру.

Ми намагалися грати на контратаках. Не вистачало нам точності в передачах в другому таймі. Повторюся, був хороший матч.

Ми намагаємося поки думати про сьогоднішній матч, не хочемо забігати вперед. Завтра в Грозному почнемо готуватися до Росії. Так чи інакше завжди є шанс перемогти.

Що стосується Салаха, то я думаю, що він вже буде в формі. Рішення завжди приймають тренерський штаб і медичний штаб. Якщо будуть залишатися сумніви, якщо це може призвести до травми, ми не можемо ризикувати", – цитує Купера Чемпіонат.

Уругвай дотиснув Єгипет без Салаха у матчі 1 туру ЧС-2018