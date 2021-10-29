"Я хочу сказати слова подяки. Я в Шахтарі від 2010-го – улітку буде вже 12 років. І сьогодні для мене дуже важливий момент. Хотів би подякувати президентові клубу, Рінату Леонідовичу Ахметову, за те, що 2010 року повірив у мене, виявив довіру, яку я намагаюся виправдовувати на кожному тренуванні, в кожному матчі, щодня.

Степаненко офіційно пролонгував співпрацю з Шахтарем

Щиро дякую Шахтарю за те, що виростив мене не лише як футболіста, а й як особистість, керівництву клубу, Сергію Анатолійовичу Палкіну, Даріо Срні, головному тренерові Роберто Де Дзербі. Я знаю, що вони підтримали мене в продовженні контракту і сказали своє вагоме слово для того, щоб я залишився в клубі. Щиро дякую вболівальникам, які завжди підтримують команду в перемогах і поразках, підтримують мене. Для нас це багато що означає. І, звісно, щиро дякую моїй великій родині – дружині, дітям, мамі, родичам та друзям. Вони допомогли мені ухвалити єдино правильне рішення – залишитись у клубі, адже для мене це дуже важливо. Перебувати в Шахтарі протягом такого часу, відповідати рівню та амбіціям клубу – для мене це велике досягнення.

Цілі в Шахтарі завжди найвищі. Ми завжди прагнемо перемагати, і я докладатиму всіх зусиль. Для цього я тут перебуваю таку кількість часу і залишусь на термін нового контракту. А вболівальникам хочу щиро подякувати за те, що вони завжди підтримують клуб. Ми граємо для вас, демонструємо яскравий футбол і досягаємо результату для вас і намагатимемось виправдати ваші сподівання", – цитує хавбека офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, напередодні Тарас Степаненко поставив підпис під угодою із "гірниками" на 3 роки.

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