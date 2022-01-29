"Єдиний пул - це умовно, тому що може бути більше одного транслятора. Можливо, наприклад, п'ять бродкастерів, які проводять трансляцію матчів.

УПЛ підтвердила участь Setanta Sports у тендері на трансляцію матчів чемпіонату України

Тому ми проводили зустрічі з бродкастерами – щоб зрозуміти потенційний інтерес і належним чином запакетувати тендерну документацію. Щоб усі бажаючі могли взяти той обсяг, що їх цікавить.

Можливий варіант, коли права на показ матчів Динамо та Шахтаря будуть у різних бродкастерів. Але сподіватимемося, що буде один транслятор. Якщо ж більше, то зважаємо на інтереси як трансляторів, так і вболівальників. Наприклад, щоб одночасно матчі не відбувались.

Ми змінили підхід. Зараз все відбувається відкрито, всі клуби повністю залучені до процесу на кожному етапі. Вони знають фінансові умови, вимоги до бродкастерів, трансляцій, вимоги незаангажованості. Усе це враховано.

Сподіваємось, цей рік стане історичним. Зрештою, спільними зусиллями УАФ, УПЛ, клубів та УЄФА вдасться зробити єдиний пул, який покращить фінансовий стан наших клубів. Це добрий сигнал. Віримо", – цитує Дикого Tribuna.

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