"Цей Реал не має нічого спільного з тим, який був у 2018 році (фінал ЛЧ у Києві, який мадридці виграли 3:1 – прим. "Футбол 24"). Я добре пам'ятаю ту гру – всі запитували, чи запрошу я Рамоса на своє 60-річчя. Тоді я відповів "ні", але зараз подумав би. Я не можу відновити той гнів на нього, але те, що трапилося в тому матчі (травма Салаха – прим.) мені не сподобалося.

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Всі вважають Мадрид фаворитом, адже вони у чудовій формі. Ну й нехай, Ліверпуль готовий до цього. Ми не хочемо озиратися на той програний фінал, адже з тих пір багато чого змінилося. В будь-якому випадку, це не матч-реванш, але ми будемо намагатися виграти.

Очолити Реал у майбутньому? Якщо в підсумку виявиться, що я тренував лише Майнц, Борусію Д та Ліверпуль – це теж буде непогано. Не думаю, що я шкодуватиму, якщо не попрацюю з Реалом. Але в Мадриді класна погода і тут добре жити. Втім, моя іспанська насправді жахлива. Єдине, що я можу тут зробити – попросити одне пиво. Було б класно жити на Мальорці – там відмінний клімат", – цитує Клоппа Marca.

Матч Реал Мадрид – Ліверпуль стартує сьогодні, 6 квітня, о 22:00 за Києвом.

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