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Єдінак: Шкода, що збірній Австралії не вдалося зробити прорив

26 червня 22:12 42 Читать на русском
Єдінак: Шкода, що збірній Австралії не вдалося зробити прорив
Міле Єдінак / Фото: ФІФА

Хавбек збірної Австралії Міле Єдінак прокоментував виліт команди з чемпіонату світу-2018.

"Так, удача втрутилася, але ми встановили собі стандарти. Ми робили все можливе не тільки останні два тижні, це була подорож завдовжки в кілька років. Весь цей час ми викладалися кожен день. Засмучує, що ми не змогли зробити прорив. Ми вважали, що заслуговували цього. Але це футбол, це життя. Треба відчути це розчарування і використовувати його як стимул працювати далі.

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Не мені судити, що цей турнір говорить про австралійський футбол. Нехай судять інші, ви, хлопці, самі дивилися. У нас була приголомшлива підтримка, ми це цінуємо. Ми відчували цю підтримку, багато хто був з нами. Це приголомшливий досвід. Я безмірно гордий усіма", – цитує футболіста портал Чемпіонат.

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ЧС 20183 тур

Австралія - Перу: Вівторок 26 червня 2018

Австралія
Матч завершено
0 : 2
Перу
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ЧС 2018 Австралія - Перу Міле Єдінак Міле Єдінак Австралія Австралія
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